WebCatalog
GUCCI

GUCCI

gucci.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GUCCI» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Gucci — це італійський будинок моди високого класу класу люкс, що базується у Флоренції, Італія. Асортимент продукції включає в себе сумочки, готовий одяг, взуття, аксесуари та прикраси для дому; і вона ліцензує свою назву та бренд компанії Coty, Inc. на парфуми та косметику під назвою Gucci Beauty.

Вебсайт: gucci.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «GUCCI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Bottega Veneta

Bottega Veneta

bottegaveneta.com

Prada

Prada

prada.com

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana

dolcegabbana.com

Moncler

Moncler

moncler.com

Saint Laurent

Saint Laurent

ysl.com

CHANEL

CHANEL

chanel.com

Armani

Armani

armani.com

Fendi

Fendi

fendi.com

Louis Vuitton

Louis Vuitton

louisvuitton.com

Stone Island

Stone Island

stoneisland.com

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli

shop.brunellocucinelli.com

Longchamp

Longchamp

longchamp.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності