Gucci — це італійський будинок моди високого класу класу люкс, що базується у Флоренції, Італія. Асортимент продукції включає в себе сумочки, готовий одяг, взуття, аксесуари та прикраси для дому; і вона ліцензує свою назву та бренд компанії Coty, Inc. на парфуми та косметику під назвою Gucci Beauty.

Вебсайт: gucci.com

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