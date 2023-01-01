Louis Vuitton Malletier, широко відомий як Louis Vuitton, — французький будинок моди класу люкс і компанія, заснована в 1854 році Луї Віттоном. Монограма лейбла LV з’являється на більшості його продуктів, починаючи від розкішних сумок і шкіряних виробів до прет-а-порте, взуття, годинників, ювелірних виробів, аксесуарів, сонцезахисних окулярів і книг.

Вебсайт: louisvuitton.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Louis Vuitton». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.