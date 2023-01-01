Cadillac Motor Car Division — підрозділ американського виробника автомобілів General Motors Company, який розробляє та виготовляє автомобілі класу люкс. Основними ринками збуту є США, Канада та Китай. Моделі Cadillac продаються на 34 додаткових ринках по всьому світу.

Вебсайт: cadillac.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Cadillac». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.