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Cadillac

Cadillac

cadillac.com

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Cadillac Motor Car Division — підрозділ американського виробника автомобілів General Motors Company, який розробляє та виготовляє автомобілі класу люкс. Основними ринками збуту є США, Канада та Китай. Моделі Cadillac продаються на 34 додаткових ринках по всьому світу.

Вебсайт: cadillac.com

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