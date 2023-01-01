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Buick

Buick

buick.com

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Buick або формально Buick Motor Division of General Motors, є підрозділом американського виробника автомобілів General Motors. Започаткована піонером автомобільної промисловості Девідом Данбаром Б’юіком, вона була однією з перших американських марок автомобілів і була компанією, яка заснувала General Motors у 1908 році.

Вебсайт: buick.com

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