Chevrolet, у розмовній мові — Chevy, а офіційно Chevrolet Motor Division of General Motors Company — американський автомобільний підрозділ американського виробника General Motors.

Вебсайт: chevrolet.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Chevrolet». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.