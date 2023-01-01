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Jeep

Jeep

jeep.com

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Jeep — американська автомобільна марка, яка зараз належить транснаціональній корпорації Stellantis. Jeep є частиною Chrysler з 1987 року, коли Chrysler придбав бренд Jeep разом із рештою активів у свого попереднього власника American Motors Corporation.

Вебсайт: jeep.com

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