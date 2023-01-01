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Вебсайт: wired.com

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Wired — це щомісячний американський журнал, який публікується в друкованому та онлайн-виданнях і присвячений тому, як нові технології впливають на культуру, економіку та політику. Належить Condé Nast, штаб-квартира знаходиться в Сан-Франциско, Каліфорнія, і видається з березня-квітня 1993 року.

Вебсайт: wired.com

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