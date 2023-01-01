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Mother Jones

Mother Jones

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Вебсайт: motherjones.com

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Mother Jones — некомерційний американський прогресивний журнал, який присвячений новинам, коментарям і журналістським розслідуванням на такі теми, як політика, навколишнє середовище, права людини, здоров’я та культура.

Вебсайт: motherjones.com

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