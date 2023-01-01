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Вебсайт: nbcnews.com

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Перейдіть на NBCNews.com, щоб переглянути екстрені новини, відео та останні головні новини зі світових новин, бізнесу, політики, охорони здоров’я та поп-культури.

Вебсайт: nbcnews.com

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