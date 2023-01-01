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BuzzFeed News

BuzzFeed News

buzzfeednews.com

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BuzzFeed News містить екстрені історії та оригінальні репортажі про політику, світові новини, соціальні медіа, вірусні тенденції, здоров’я, науку, технології, розваги та проблеми ЛГБТК.

Вебсайт: buzzfeednews.com

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