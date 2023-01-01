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Lincoln

Lincoln

lincoln.com

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Lincoln — підрозділ американського автовиробника Ford, що займається виробництвом автомобілів класу люкс. Лінкольн, що продається серед провідних брендів автомобілів класу люкс у Сполучених Штатах, був ближче до свого колеги General Motors Cadillac.

Вебсайт: lincoln.com

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