Lincoln — підрозділ американського автовиробника Ford, що займається виробництвом автомобілів класу люкс. Лінкольн, що продається серед провідних брендів автомобілів класу люкс у Сполучених Штатах, був ближче до свого колеги General Motors Cadillac.

Вебсайт: lincoln.com

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