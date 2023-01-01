Nissan Motor Co., Ltd. — японський багатонаціональний виробник автомобілів зі штаб-квартирою в Ніші-ку, Йокогама, Японія. Компанія продає свої автомобілі під брендами Nissan, Infiniti та Datsun із власною продукцією для налаштування продуктивності під маркою Nismo.

Вебсайт: nissanusa.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Nissan USA». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.