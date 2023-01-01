Casio Computer Co., Ltd. — японська багатонаціональна корпорація з виробництва електроніки зі штаб-квартирою в Сібуя, Токіо, Японія. Його продукція включає калькулятори, мобільні телефони, цифрові камери, електронні музичні інструменти, а також аналогові та цифрові годинники.

Вебсайт: casio.com

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