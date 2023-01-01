DBS digibank

DBS Bank Ltd — сінгапурська багатонаціональна корпорація банківських та фінансових послуг зі штаб-квартирою в Маріна-Бей, Сінгапур. Компанія була відома як The Development Bank of Singapore Limited до того, як 21 липня 2003 року було прийнято нинішню назву, щоб відобразити зміну її ролі як глобального банку.

Вебсайт: internet-banking.dbs.com.sg

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