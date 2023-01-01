State Bank of India

Державний банк Індії — індійський багатонаціональний банк державного сектора та статутний орган фінансових послуг зі штаб-квартирою в Мумбаї, Махараштра.

Вебсайт: bank.sbi

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