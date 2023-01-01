Mazda Motor Corporation, більш відома як Mazda, є японським багатонаціональним виробником автомобілів, що базується в Фучу, Хіросіма, Японія.

Вебсайт: mazdausa.com

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