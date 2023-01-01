Subaru — це підрозділ з виробництва автомобілів японського транспортного конгломерату Subaru Corporation, двадцять першого за обсягом виробництва автомобілів у світі в 2017 році. Автомобілі Subaru відомі тим, що в більшості автомобілів із робочим об’ємом понад 1500 куб.

Вебсайт: subaru.com

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