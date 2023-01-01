Dodge — американська марка автомобілів і підрозділ Stellantis, що базується в Оберн-Гіллз, штат Мічіган. Автомобілі Dodge історично включали високоякісні автомобілі, і протягом більшої частини свого існування Dodge був середнім за ціною брендом Chrysler, ніж Plymouth.

Вебсайт: dodge.com

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