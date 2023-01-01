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Peugeot — французька марка автомобілів, що належить Stellantis. Сімейний бізнес, який передував нинішнім компаніям Peugeot, був заснований у 1810 році зі сталеливарним заводом, який незабаром почав виготовляти ручні інструменти та кухонне обладнання, а потім велосипеди. 20 листопада 1858 року Еміль Пежо подав заявку на товарний знак лева.

Вебсайт: peugeot.com

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