Ram Trucks, стилізована як RAM і раніше відома як Ram Truck Division, є американським брендом легких і середніх вантажівок та інших комерційних транспортних засобів, а також підрозділ Stellantis. У 2010 році він був створений у результаті відокремлення від Dodge під назвою лінійки вантажівок Ram Pickup.

Вебсайт: ramtrucks.com

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