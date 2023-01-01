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RAM Trucks

RAM Trucks

ramtrucks.com

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Ram Trucks, стилізована як RAM і раніше відома як Ram Truck Division, є американським брендом легких і середніх вантажівок та інших комерційних транспортних засобів, а також підрозділ Stellantis. У 2010 році він був створений у результаті відокремлення від Dodge під назвою лінійки вантажівок Ram Pickup.

Вебсайт: ramtrucks.com

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