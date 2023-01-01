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GMC

GMC

gmc.com

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GMC, раніше General Motors Truck Company або GMC Truck & Coach Division, є підрозділом американського виробника автомобілів General Motors, який в основному зосереджується на вантажівках і позашляховиках. Зараз GMC виробляє позашляховики, пікапи, фургони та малотоннажні вантажівки, призначені для ринку преміум-класу.

Вебсайт: gmc.com

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