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FPL

FPL

fpl.com

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Florida Power & Light Company, головна дочірня компанія NextEra Energy Inc., є найбільшою енергетичною компанією Флориди. Це енергетична компанія Джуно-Біч, штат Флорида, яка обслуговує приблизно 5 мільйонів клієнтів і 11 мільйонів людей у ​​Флориді.

Вебсайт: fpl.com

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