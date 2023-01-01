Корпорація Kia, більш відома як Kia, є південнокорейським багатонаціональним виробником автомобілів зі штаб-квартирою в Сеулі, Південна Корея. Це другий за величиною виробник автомобілів у Південній Кореї після материнської компанії Hyundai Motor Company з продажами понад 2,8 мільйона автомобілів у 2019 році.

Вебсайт: kia.com

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