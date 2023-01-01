Bayerische Motoren Werke AG, яку зазвичай називають BMW, є німецьким міжнаціональним корпоративним виробником автомобілів і мотоциклів класу люкс зі штаб-квартирою в Мюнхені, Баварія, Німеччина.

Вебсайт: bmw.com

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