Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG, зазвичай скорочено до Porsche, є німецьким виробником автомобілів, що спеціалізується на високопродуктивних спортивних автомобілях, позашляховиках і седанах, зі штаб-квартирою в Штутгарті, Баден-Вюртемберг, Німеччина.

Вебсайт: porsche.com

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