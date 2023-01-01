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Porsche

Porsche

porsche.com

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Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG, зазвичай скорочено до Porsche, є німецьким виробником автомобілів, що спеціалізується на високопродуктивних спортивних автомобілях, позашляховиках і седанах, зі штаб-квартирою в Штутгарті, Баден-Вюртемберг, Німеччина.

Вебсайт: porsche.com

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