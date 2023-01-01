Puma SE, під торговою маркою Puma, — німецька багатонаціональна корпорація, яка розробляє та виробляє спортивне та повсякденне взуття, одяг і аксесуари зі штаб-квартирою в Герцогенаурахі, Баварія, Німеччина. Puma є третім за величиною виробником спортивного одягу у світі.

Вебсайт: puma.com

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