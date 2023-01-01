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Mango

Mango

shop.mango.com

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Punto Fa, S.L., торгова назва Mango, — іспанська компанія з дизайну та виробництва одягу, заснована в Барселоні, Іспанія, братами Ісаком Андіком і Нахманом Андіком. Mango — всесвітньо відома транснаціональна компанія, яка розробляє, виробляє та продає жіночий і чоловічий одяг та аксесуари.

Вебсайт: shop.mango.com

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