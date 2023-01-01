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Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

mercedes-benz.com

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«Мерседес-Бенц», зазвичай відомий як «Мерседес», — німецький бренд автомобілів класу «люкс» і комерційних автомобілів, заснований у 1926 році. Штаб-квартира «Мерседес-Бенц АГ» розташована в Штутгарті, земля Баден-Вюртемберг, Німеччина. Mercedes-Benz AG виробляє споживчі розкішні автомобілі та комерційні автомобілі під маркою Mercedes-Benz.

Вебсайт: mercedes-benz.com

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