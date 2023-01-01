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VinFast

VinFast

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Вебсайт: vinfastauto.com

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VinFast LLC — приватна автомобільна компанія зі штаб-квартирою в Ханої. Заснована в 2017 році, вона є членом конгломерату Vingroup, який заснував Phạm Nhật Vượng.

Вебсайт: vinfastauto.com

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