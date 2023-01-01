Ryohin Keikaku Co., Ltd. або Muji — це японська роздрібна компанія, яка продає різноманітні побутові та споживчі товари. Філософія дизайну Muji є мінімалістичною, і вона робить наголос на переробці, зменшенні виробничих і пакувальних відходів, а також політиці без логотипів або брендів.

Вебсайт: muji.com

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