WebCatalog
Land Rover

Land Rover

landrover.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Land Rover» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Land Rover — британська марка позашляхових автомобілів із переважно повним приводом, що належить багатонаціональному виробнику автомобілів Jaguar Land Rover, а з 2008 року є дочірньою компанією індійської Tata Motors. Зараз JLR виготовляє Land Rover у Бразилії, Китаї, Індії, Словаччині та Великій Британії.

Вебсайт: landrover.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Land Rover». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Cadillac

Cadillac

cadillac.com

Jaguar

Jaguar

jaguar.com

Bentley

Bentley

bentleymotors.com

Dingtone

Dingtone

dingtone.me

Ford

Ford

ford.com

Currys

Currys

currys.co.uk

GMC

GMC

gmc.com

Lamborghini

Lamborghini

lamborghini.com

Kayak

Kayak

kayak.com

Virgin Radio UK

Virgin Radio UK

virginradio.co.uk

GoMechanic

GoMechanic

gomechanic.in

OnePlus

OnePlus

oneplus.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності