Land Rover — британська марка позашляхових автомобілів із переважно повним приводом, що належить багатонаціональному виробнику автомобілів Jaguar Land Rover, а з 2008 року є дочірньою компанією індійської Tata Motors. Зараз JLR виготовляє Land Rover у Бразилії, Китаї, Індії, Словаччині та Великій Британії.

Вебсайт: landrover.com

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