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Virgin Radio UK — це національна радіостанція Hot Adult Contemporary у Сполученому Королівстві, яка була запущена 30 березня 2016 року та належить Wireless Group, яка сама є дочірньою компанією News Corp.

Вебсайт: virginradio.co.uk

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