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discovery+

discovery+

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Вебсайт: discoveryplus.com

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Discovery+ (вимовляється Discovery Plus; стилізовано як Discovery+) — це сервіс потокового передавання, що належить Discovery, Inc. Сервіс зосереджується на фактичних програмах, зібраних із бібліотек основних брендів каналів Discovery, а також оригінальних серіалів (часто передбачають побічні дії існуючих програм). з мереж Discovery) та інший придбаний вміст. Його вперше було запущено в Індії 23 березня 2020 року. Він поширився на Великобританію та Європу завдяки ребрендингу існуючих платформ Dplay і був запущений у Сполучених Штатах 4 січня 2021 року.

Вебсайт: discoveryplus.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «discovery+». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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