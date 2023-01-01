Discovery+ (вимовляється Discovery Plus; стилізовано як Discovery+) — це сервіс потокового передавання, що належить Discovery, Inc. Сервіс зосереджується на фактичних програмах, зібраних із бібліотек основних брендів каналів Discovery, а також оригінальних серіалів (часто передбачають побічні дії існуючих програм). з мереж Discovery) та інший придбаний вміст. Його вперше було запущено в Індії 23 березня 2020 року. Він поширився на Великобританію та Європу завдяки ребрендингу існуючих платформ Dplay і був запущений у Сполучених Штатах 4 січня 2021 року.

Вебсайт: discoveryplus.com

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