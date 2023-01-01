WebCatalog
TechRadar

TechRadar

techradar.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TechRadar» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

TechRadar — це онлайн-видання, яке спеціалізується на технологіях і має редакційні команди в США, Великобританії, Австралії та Індії. Він містить новини та огляди технічних продуктів і гаджетів. Він був запущений у 2010 році. Станом на 2013 рік це найбільший британський сайт споживчих технологій, новин і оглядів.

Вебсайт: techradar.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TechRadar». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Engadget

Engadget

engadget.com

Gadgets 360

Gadgets 360

gadgets360.com

Gizmodo Australia

Gizmodo Australia

gizmodo.com.au

Ruetir

Ruetir

ruetir.com

The Verge

The Verge

theverge.com

Digit

Digit

digit.in

TechPowerUp

TechPowerUp

techpowerup.com

Researcher.Life

Researcher.Life

researcher.life

TurboFuture

TurboFuture

turbofuture.com

MouthShut

MouthShut

mouthshut.com

Indian Express

Indian Express

indianexpress.com

PCMag

PCMag

pcmag.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності