TechRadar — це онлайн-видання, яке спеціалізується на технологіях і має редакційні команди в США, Великобританії, Австралії та Індії. Він містить новини та огляди технічних продуктів і гаджетів. Він був запущений у 2010 році. Станом на 2013 рік це найбільший британський сайт споживчих технологій, новин і оглядів.

Вебсайт: techradar.com

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