Digit обслуговує найбільшу спільноту покупців, користувачів і ентузіастів техніки в Індії. Повністю новий Digit.in продовжує спадщину Thinkdigit.com як одного з найбільших порталів в Індії, орієнтованих на користувачів і покупців технологій. Digit також є одним із найдовіреніших імен, коли мова заходить про технічні огляди та поради щодо купівлі, і тут розташована лабораторія Digit Test Lab, найдосконаліший центр Індії для тестування та огляду технологічних продуктів.

Вебсайт: digit.in

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Digit». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.