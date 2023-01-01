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Digit

digit.in

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Digit обслуговує найбільшу спільноту покупців, користувачів і ентузіастів техніки в Індії. Повністю новий Digit.in продовжує спадщину Thinkdigit.com як одного з найбільших порталів в Індії, орієнтованих на користувачів і покупців технологій. Digit також є одним із найдовіреніших імен, коли мова заходить про технічні огляди та поради щодо купівлі, і тут розташована лабораторія Digit Test Lab, найдосконаліший центр Індії для тестування та огляду технологічних продуктів.

Вебсайт: digit.in

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