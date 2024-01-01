Windows Report

Windows Report

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Вебсайт: windowsreport.com

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WindowsReport.com — це незалежне онлайн-видання, засноване восени 2012 року, яке охоплює платформу Microsoft Windows разом із багатьма пов’язаними продуктами та послугами з метою контекстуалізації ширших наслідків їхнього розвитку у світі технологій. Ми прагнемо надавати важливі новини, підказки та різні поради для власників ПК. З моменту свого заснування WindowsReport.com став одним із найважливіших веб-сайтів, коли йдеться про Windows, і мільйони ентузіастів Windows покладаються на команду WindowsReport.com, яка складається з досвідчених технічних журналістів, редакторів, менеджерів спільноти тощо, щоб отримати найновішу інформацію. новини, огляди, функції та рекомендації продуктів.

Вебсайт: windowsreport.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Windows Report». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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