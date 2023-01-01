Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CHOI Radio X» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

CHOI-FM — це франкомовна FM-радіостанція, яка веде мовлення на частоті 98,1 МГц із міста Квебек, Квебек, Канада, у форматі розмовного радіо. На місцевому рівні він відомий як Radio X. З липня 1996 року він належить компанії Genex Communications.

Вебсайт: radiox.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CHOI Radio X». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.