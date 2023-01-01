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CHOI Radio X

CHOI Radio X

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Вебсайт: radiox.com

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CHOI-FM — це франкомовна FM-радіостанція, яка веде мовлення на частоті 98,1 МГц із міста Квебек, Квебек, Канада, у форматі розмовного радіо. На місцевому рівні він відомий як Radio X. З липня 1996 року він належить компанії Genex Communications.

Вебсайт: radiox.com

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