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Вебсайт: twitter.com

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X, раніше Twitter — це онлайн-соціальна медіа та служба соціальних мереж, якою керує американська компанія X Corp., наступниця Twitter, Inc. Twitter — це американський сервіс мікроблогів і соціальних мереж, у якому користувачі публікують і взаємодіють із повідомленнями, відомими як «твіти». Зареєстровані користувачі можуть публікувати, лайкати та ретвітувати твіти, але незареєстровані користувачі можуть їх лише читати. Користувачі отримують доступ до Twitter через інтерфейс його веб-сайту, через службу коротких повідомлень (SMS) або програмне забезпечення для мобільних пристроїв («додаток»). Twitter, Inc. розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, і має понад 25 офісів по всьому світу. Спочатку довжина твітів була обмежена 140 символами, але в листопаді 2017 року була подвоїна до 280 для мов, які не є CJK. Аудіо- та відеотвіти залишаються обмеженими 140 секундами для більшості облікових записів. Twitter був створений Джеком Дорсі, Ноа Глассом, Біз Стоуном та Еваном Вільямсом у березні 2006 року та запущений у липні того ж року. До 2012 року понад 100 мільйонів користувачів публікували 340 мільйонів твітів на день, а служба обробляла в середньому 1,6 мільярда пошукових запитів на день. У 2013 році він був одним із десяти найбільш відвідуваних веб-сайтів і був описаний як «SMS Інтернету». Станом на 2018 рік Twitter мав понад 321 мільйон активних користувачів щомісяця. Раніше Twitter.

Вебсайт: twitter.com

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