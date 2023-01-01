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Facebook Watch

Facebook Watch

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Вебсайт: facebook.com

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Facebook Watch — це американська служба відео на вимогу, якою керує Facebook, Inc. Про неї було оголошено 9 серпня 2017 року, початкова доступність буде доступна наступного дня, а до кінця місяця — для всіх користувачів США.

Вебсайт: facebook.com

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