Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Facebook Watch» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Facebook Watch — це американська служба відео на вимогу, якою керує Facebook, Inc. Про неї було оголошено 9 серпня 2017 року, початкова доступність буде доступна наступного дня, а до кінця місяця — для всіх користувачів США.

Вебсайт: facebook.com

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