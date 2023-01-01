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Вебсайт: pinterest.com

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Pinterest — це американська служба обміну зображеннями та соціальних медіа, призначена для збереження та пошуку інформації (зокрема, «ідей») у Всесвітній мережі за допомогою зображень і, у меншому масштабі, анімованих GIF-файлів і відео у формі дощок. Сайт був створений Беном Зільберманном, Полом Скіаррою та Еваном Шарпом і мав понад 400 мільйонів активних користувачів щомісяця станом на серпень 2020 року. Ним керує Pinterest, Inc., розташована в Сан-Франциско.

Вебсайт: pinterest.com

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