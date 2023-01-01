Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ezgif» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Простий у використанні онлайн-конструктор анімованих GIF-файлів і редактор зображень. Завантажуйте та редагуйте GIF-зображення безкоштовно. Створюйте, обрізайте, змінюйте розмір, змінюйте, оптимізуйте та розділяйте анімовані GIF-файли, вирізайте та змінюйте розмір відео, анімації WebP і APNG.

Вебсайт: ezgif.com

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