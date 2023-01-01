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Photopea

Photopea

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Вебсайт: photopea.com

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Онлайн-редактор фотографій Photopea дозволяє редагувати фотографії, застосовувати ефекти, фільтри, додавати текст, обрізати або змінювати розмір зображень. Виконуйте онлайн-редагування фотографій у своєму браузері безкоштовно!

Вебсайт: photopea.com

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