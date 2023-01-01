Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pixlr» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Відкрийте для себе безкоштовний і преміальний онлайн-редактор фотографій! Ефекти, фільтри, накладення, прості для експерта інструменти. Відкривайте майже будь-які формати зображень, наприклад PSD (Photoshop), PXD, Jpeg, PNG (прозорий), webP, SVG та багато інших. Ви знайдете редактор зображень Pixlr саме для себе!

Вебсайт: pixlr.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pixlr». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.