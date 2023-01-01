Optimizilla — це найкращий оптимізатор зображень для стиснення ваших зображень у форматах JPEG, GIF і PNG до мінімально можливого розміру.

Вебсайт: imagecompressor.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Optimizilla». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.