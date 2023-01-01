Sketchpad: безкоштовна онлайнова програма для малювання для будь-якого віку. Створюйте цифрові ілюстрації, щоб ділитися ними в Інтернеті та експортувати їх у популярні формати зображень JPEG, PNG, SVG і PDF.

Вебсайт: sketch.io

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