Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Dizply» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Dizply — це програма, яка спрощує процес керування та створення форматів реклами для рекламних агентств, медіа-компаній і фрілансерів. Це дозволяє користувачам створювати кампанії, які містять усі формати, необхідні для проведення онлайн-кампанії – банери HTML5, статичні банери (jpg, png, gif тощо), інформаційні бюлетені HTML та багато інших форматів.

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Вебсайт: dizply.com

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