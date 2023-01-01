WebCatalog
elink.io

elink.io

elink.io

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Створюйте будь-що за допомогою веб-посилань. У elink є все необхідне для збереження закладок і створення веб-сторінок, електронних листів, віджетів RSS-сайтів, посилань на соціальні біографії, соціальних стін, автоматизованого вмісту тощо. Створіть контент за лічені хвилини!

Вебсайт: elink.io

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