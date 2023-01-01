Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Publicate» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Publicate is a SaaS application that helps content marketers leverage curated content to drive new leads and real marketing results. Create curated content assets like email newsletters, roundup blog posts, resource hubs, and branded social shares in minutes - then add a lead capture form to any piece of content. It's simple: curate content, generate leads.

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Вебсайт: publicate.it

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