WebCatalog

Publicate

Publicate

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Вебсайт: publicate.it

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Publicate is a SaaS application that helps content marketers leverage curated content to drive new leads and real marketing results. Create curated content assets like email newsletters, roundup blog posts, resource hubs, and branded social shares in minutes - then add a lead capture form to any piece of content. It's simple: curate content, generate leads.

Категорії:

Business
Email Template Builder Software

Вебсайт: publicate.it

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Publicate». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Square

Square

squareup.com

Brevo

Brevo

brevo.com

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Keap

Keap

keap.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Flodesk

Flodesk

flodesk.com

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Beefree

Beefree

beefree.io

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