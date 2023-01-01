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ActiveCampaign

ActiveCampaign

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Вебсайт: activecampaign.com

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ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації продажів і CRM.

Вебсайт: activecampaign.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ActiveCampaign». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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