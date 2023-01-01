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Вебсайт: wix.com

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Wix.com Ltd. (Іврит: וויקס.קום‎) — ізраїльська компанія-розробник програмного забезпечення, яка надає послуги веб-розробки на основі хмари. Він дозволяє користувачам створювати веб-сайти HTML5 і мобільні сайти за допомогою онлайн-інструментів перетягування. Разом зі штаб-квартирою та іншими офісами в Ізраїлі Wix також має офіси в Бразилії, Канаді, Німеччині, Індії, Ірландії, Литві, США та Україні. Користувачі можуть додавати соціальні плагіни, електронну комерцію, онлайн-маркетинг, контакти форми, маркетинг електронної пошти та форуми спільноти на свої веб-сайти за допомогою різноманітних програм, розроблених Wix, і сторонніх програм. Конструктор веб-сайтів Wix побудований на безкоштовній бізнес-моделі, заробляючи свої доходи завдяки преміальним оновленням.

Вебсайт: wix.com

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